Caz cutremurător în Italia: mamă și fiică româncă, găsite moarte într-un apartament din Torino

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 12:21

O anchetă este în desfășurare în Italia, după ce o adolescentă de 13 ani și mama ei, o femeie de origine română, au fost găsite fără viață într-un apartament din Torino, într-un posibil caz de omor urmat de sinucidere.

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