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Doi oameni loviți de trăsnet în albia râului Mureș, la Reghin. Victimele sunt resuscitate

Descărcare electric (Profimeda)

Descărcare electric (Profimeda)

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat6 aug. 2026, 15:43
SursăRealitatea.net

Două persoane au fost lovite de trăsnet, joi, în albia râului Mureș, în municipiul Reghin, declanșând o mobilizare de urgență a pompierilor și echipajelor medicale.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” Mureș, pompierii din cadrul Detașamentului Reghin au intervenit pe strada Salciilor, unde cele două victime — doi bărbați — au fost găsite în albia râului și extrase de salvatori, pootrivit presei locale.

Ambele persoane se află în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale efectuează manevre de resuscitare în încercarea de a le salva viața, a transmis ISU Mureș.

La intervenție participă un echipaj de pompieri cu o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj SMURD, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Mureș.

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