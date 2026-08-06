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Actualitate· 1 min citire
Doi oameni loviți de trăsnet în albia râului Mureș, la Reghin. Victimele sunt resuscitate
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Publicat6 aug. 2026, 15:43
SursăRealitatea.net
Două persoane au fost lovite de trăsnet, joi, în albia râului Mureș, în municipiul Reghin, declanșând o mobilizare de urgență a pompierilor și echipajelor medicale.
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