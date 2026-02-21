Circulația trenurilor, afectată de viscol. Oamenii sunt blocați în vagoane. Întârzieri de peste trei ore

Sursă: realitatea.net

Este haos total în Gara de Nord din Capitală, unde zeci de trenuri înregistrează întârzieri majore, unele depășind trei ore, din cauza șinelor acoperite de zăpadă.

Multe garnituri așteptate în București sunt blocate pe câmp sau nu au putut pleca din gări, iar pasagerii ar putea avea nevoie de apă și mâncare, deși nu există confirmări oficiale în acest sens.

Întârzieri la sosiri și plecări

Trenurile spre și dinspre destinații precum Pitești (întârziere de 60 de minute), Iași (peste 40 de minute, cu actualizări constante pe tabelă) sunt grav afectate.

Situația este agravată de viscolul care lovește 16 județe și Bucureștiul, cu rafale de vânt de peste 70 km/h și vizibilitate redusă.

Context meteo și intervenții

Ninsorile abundente au dus la închiderea unor drumuri naționale și restricții pentru camioane, iar pe căile ferate se intervine pentru degajarea zăpezii.

CFR Călători recomandă verificarea programului actualizat, deoarece întârzierile pot varia rapid în condiții de iarnă.