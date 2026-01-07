Cod galben de ceață în mai multe județe din țară. Vizibilitate sub 50 de metri și risc de polei
Cod galben de ceață în mai multe județe din țară. Vizibilitate sub 50 de metri și risc de polei
ANM a emis miercuri dimineață mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață densă
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineață mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață densă, valabile până la ora 9:00, pentru zone extinse din Transilvania, Moldova, Oltenia și Dobrogea, unde vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri și există risc de polei.
COD GALBEN Valabil de la: 07-01-2026 ora 6:30 până la: 07-01-2026 ora 9:00, în județele Cluj, Bistriţa-Năsăud.
Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.
COD GALBEN Valabil de la: 07-01-2026 ora 6:00 până la: 07-01-2026 ora 9:00, în județele Constanța, Tulcea.
Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.
COD GALBEN Valabil de la: 07-01-2026 ora 6:00 până la: 07-01-2026 ora 9:00, în județele Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi.
Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce favorizează, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.
COD GALBEN Valabil de la: 07-01-2026 ora 5:40 până la: 07-01-2026 ora 9:00, în județele Botoşani, Vaslui.
Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.
COD GALBEN Valabil de la: 07-01-2026 ora 5:00 până la: 07-01-2026 ora 9:00, în județele Alba, Braşov, Mureş, Harghita.
Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.
Sursa: Newsinn
