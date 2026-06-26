Cod roșu de caniculă în România. Zonele unde temperaturile pot ajunge la 40 de grade - HARTA

Publicat 26 iun. 2026, 10:07 Sursă Realitatea.net

România intră într-un episod de caniculă puternică, iar temperaturile vor deveni tot mai greu de suportat în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă în intervalul 26 iunie, ora 10:00, până pe 30 iunie, ora 21:00. Meteorologii anunță val de căldură, caniculă și disconfort termic accentuat.

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