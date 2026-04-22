Consultări-maraton la Cotroceni: Nicușor Dan discută cu partidele despre viitorul Guvernului

Sursă: realitatea.net

Încep consultările-maraton la Palatul Cotroceni pentru salvarea Coaliției de guvernare. Liderii PSD vor discuta astăzi cu președintele Nicușor Dan pentru a cere demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier. La discuții merg și cei din PNL, UDMR, minoritățile naționale și USR. Fiecare partid merge însă la Nicușor Dan cu propriul mandat.

Consultări tensionate au loc astăzi la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan a convocat partidele care au format până recent coaliția de guvernare.

Întâlnirea vine într-un moment de instabilitate politică, după ce Partidul Social Democrat a decis retragerea miniștrilor săi din Executiv, măsură care urmează să intre în vigoare de joi.

PSD insistă pentru demiterea lui Ilie Bolojan

Surse politice afirmă că reprezentanții PSD își mențin solicitarea privind demiterea lui Ilie Bolojan. În paralel, PNL, USR și UDMR - formațiunile care rămân în coaliție după plecarea PSD - încearcă să contureze o strategie comună pentru perioada următoare.

Întâlniri decisive înainte de consultările de la Cotroceni

Cu o zi înaintea discuțiilor cu președintele, au avut loc două reuniuni importante:

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu lideri ai USR și UDMR, într-o discuție considerată esențială pentru menținerea stabilității în coaliția restrânsă.

PNL a organizat o ședință internă, în care au fost analizate scenariile politice posibile și direcțiile de acțiune în noua formulă guvernamentală.

Ce urmează după retragerea miniștrilor PSD

De joi, Guvernul va funcționa fără reprezentanții Partidului Social Democrat, ceea ce pune presiune suplimentară pe partenerii rămași în coaliție. Consultările de astăzi sunt privite drept un moment-cheie pentru clarificarea pozițiilor politice și pentru stabilirea unei direcții comune.

Rămâne de văzut cum vor evolua discuțiile dintre liderii partidelor și președintele Nicușor Dan, într-un context în care echilibrul politic este fragil, iar deciziile luate în aceste zile pot influența semnificativ scena politică.