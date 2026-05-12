Copil căutat de sute de oameni lângă Sibiu. Tatăl povestește momentul în care l-a pierdut din vedere / VIDEO

Toma Zerestea, tatăl băiețelului de cinci ani dispărut în zona Rusca, lângă Sebeșu de Jos, a explicat cum s-a produs momentul în care copilul a dispărut.

Potrivit acestuia, luni după-amiază, el și fiul său au mers să repare un gard electric rupt. Băiatul se afla foarte aproape de tatăl său, la aproximativ doi metri, și mergea înainte pe cărare. La un moment dat, copilul a luat o curbă, iar când tatăl a ajuns după el, nu l-a mai găsit, potrivit turnulsfatului.ro .

Bărbatul spune că l-a strigat imediat și a încercat să-l caute, însă fără rezultat. El a precizat că băiatul comunică bine, mai ales în engleză și spaniolă, și că nu obișnuia să exploreze singur sau să petreacă mult timp în natură. Toma Zerestea crede că este posibil ca fiul său să nu-l fi auzit în acel moment, dar nu știe ce s-a putut întâmpla.

După dispariție, familia și prietenii au început căutările, iar când nu au reușit să-l găsească, au alertat autoritățile. Copilul este căutat de sute de voluntari și forțe de ordine, iar tatăl spune că a rămas în zonă și nu intenționează să plece acasă până când băiatul nu va fi găsit.