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Bursa de la București, pe roșu după votul moțiunii care a dărâmat Guvernul Bolojan
Bursa de Valori București
Publicat5 mai 2026, 16:09
SursăRealitatea Financiara
Bursa de Valori București a reacționat imediat după anunțarea votului din Parlament, intrând într-o corecție generalizată în ședința de marți, 5 mai. Toți indicii principali au închis pe minus, pe fondul incertitudinii politice generate de căderea Guvernului Bolojan.
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