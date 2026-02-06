Cristian Rizea a prezentat informații BOMBĂ într-o emisiune difuzată pe Rizea TV

Fostul deputat Cristian Rizea a prezentat, în exclusivitate pe Rizea TV, o nouă serie de dezvăluiri.

Fostul deputat Cristian Rizea a prezentat, în exclusivitate pe Rizea TV, o nouă serie de dezvăluiri.

În emisiune, Rizea a făcut referire la cazul lui Oleg Pruteanu, persoană prezentată în cadrul programului drept o figură cunoscută în spațiul public din Republica Moldova.

Toate aceste informații au fost prezentate și discutate exclusiv în cadrul emisiunii difuzate pe Rizea TV. Conform realizatorului, detaliile complete, documentarea și contextul acestor afirmații se regăsesc integral pe Rizea TV.