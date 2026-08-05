Cum te ferești de fraudele online: ce arată datele din 2026 și cum te protejezi
Fraude online
Fraudele online au devenit, în 2026, mai sofisticate și mai greu de recunoscut decât oricând, pe fondul folosirii tot mai frecvente a inteligenței artificiale de către infractorii cibernetici.
Potrivit celor mai recente date, tiparul clasic al „mesajului cu greșeli de scriere, ușor de identificat" a fost înlocuit de escrocherii aproape imposibil de deosebit de comunicările reale ale băncilor, instituțiilor sau chiar ale persoanelor apropiate. Iată ce arată statisticile actuale și ce recomandă specialiștii în securitate cibernetică pentru a te proteja.
Apelul telefonic fals, principala metodă de fraudă în România
Potrivit datelor Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), în prima jumătate a anului 2026, 42% dintre incidentele de fraudă raportate în România au fost de tip „vishing" - înșelătorii realizate prin telefon, în care atacatorii pot masca identitatea afișată a apelantului, simulând numărul unei bănci sau al unei instituții publice. Phishing-ul clasic, prin email, a reprezentat 14% din incidente, iar fraudele prin SMS, cunoscute drept „smishing", au reprezentat 13%.
În doar primele șase luni ale anului, la nivelul structurilor de investigare din Poliția Română au fost înregistrate aproximativ 15.000 de dosare penale legate de fraude, iar autoritățile au reușit să recupereze prejudicii de 16 milioane de lei. Persoanele cu vârste între 50 și 59 de ani sunt identificate drept cea mai vulnerabilă categorie, fiind în același timp segmentul cel mai activ în mediul online, în aplicațiile bancare și în comerțul electronic. Un studiu național arată că șase din zece persoane peste 50 de ani spun că au fost, cel puțin o dată, ținta unei tentative de fraudă online.
Vocile clonate prin inteligență artificială, noua frontieră a fraudelor
Una dintre cele mai îngrijorătoare evoluții ale ultimului an este utilizarea inteligenței artificiale pentru clonarea vocii. Atacatorii pot reproduce vocea unei persoane de încredere, în câteva secunde, folosind fragmente audio disponibile public, de exemplu dintr-un videoclip de pe rețelele sociale. Vocea clonată este apoi folosită pentru a contacta o victimă, sub pretextul unei urgențe, cerându-i să transfere bani rapid.
Studiile din domeniu arată amploarea fenomenului: atacurile de tip „vishing" bazate pe inteligență artificială au crescut cu 442% în 2025, iar la nivel global, conținutul de tip deepfake reprezintă, în 2026, aproximativ 11% din întreaga activitate frauduloasă. Cercetările academice arată, de asemenea, cât de greu este pentru o persoană să distingă o voce reală de una generată artificial: în studii controlate, participanții au reușit să identifice corect vocile clonate în doar 37,5% din cazuri.
Chiar și email-urile de phishing generate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt semnificativ mai eficiente decât cele clasice: rata de accesare a unor astfel de mesaje ajunge la 54%, comparativ cu doar 12% în cazul phishing-ului tradițional, potrivit datelor din industria de securitate cibernetică.
Semnalele de alarmă la care trebuie să fii atent
Indiferent de canalul folosit, telefon, email sau SMS, majoritatea fraudelor au un element comun: presiunea de a acționa imediat. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că apariția simultană a urgenței și a unei cereri de date de logare sau de transfer bancar este un semnal clar că ceva nu este în regulă. Alte semne de alarmă includ insistența apelantului de a rămâne la telefon, refuzul de a permite o verificare independentă a identității sale, sau cererea de a instala o aplicație anume înainte de a continua conversația.
Cum te protejezi concret
Recomandarea de bază a specialiștilor este simplă, deși nu întotdeauna ușor de aplicat sub presiune: oprește-te, întrerupe contactul și verifică printr-un canal separat, de încredere, înainte de a lua orice decizie. În practică, aceasta înseamnă:
Dacă primești un apel sau un mesaj care pare să vină de la bancă, de la un angajator sau de la un membru al familiei și îți cere bani sau date personale, închide și sună înapoi folosind un număr de telefon pe care îl știi deja, nu pe cel afișat de apelant sau primit prin mesaj.
Evită să accesezi direct linkurile primite prin email sau SMS pentru actualizarea datelor de plată sau de logare; introdu manual adresa site-ului oficial în browser sau folosește aplicația oficială a instituției respective.
Nu trimite niciodată bani unei persoane pe care nu ai întâlnit-o personal, mai ales atunci când motivul invocat este o urgență, o factură medicală, o călătorie neprevăzută sau un cont „blocat".
Activează autentificarea în doi pași (2FA) pentru conturile importante, folosește parole diferite pentru fiecare serviciu online și, ideal, un manager de parole pentru a le gestiona în siguranță.
Dacă ai avut deja de-a face cu o tentativă de fraudă sau ai trimis din greșeală date personale, schimbă imediat parolele afectate, activează 2FA și monitorizează-ți conturile bancare pentru tranzacții neautorizate sau eventuale schimbări suspecte ale numărului de telefon (SIM swap).
Pentru familii, specialiștii recomandă stabilirea unui „cuvânt de siguranță", cunoscut doar de membrii apropiați, care poate fi cerut prin telefon în situații de urgență, ca metodă suplimentară de verificare a identității persoanei care sună.
Concluzie
Frauda online din 2026 nu mai seamănă cu cea de acum câțiva ani: mesajele sunt scrise corect, vocile pot fi clonate convingător, iar presiunea psihologică rămâne principalul instrument al infractorilor. În fața acestor tehnici tot mai sofisticate, cea mai eficientă apărare rămâne, paradoxal, una simplă: verificarea printr-un canal separat, de încredere, înainte de a acționa, oricât de urgentă ar părea situația.
Acest articol are un caracter informativ. Pentru raportarea unei fraude sau a unei tentative de fraudă online, poți contacta Poliția Română, DNSC sau banca ta, folosind exclusiv numerele de telefon oficiale, publicate pe site-urile acestor instituții.
Surse:
Vishingul domină fraudele cibernetice în România: 42% dintre incidentele raportate în 2026 sunt înșelătorii telefonice - DailyBusiness.ro
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