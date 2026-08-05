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Economie· 1 min citire
Cursă contracronometru pentru salvarea Centralei Cernavodă. Barje scufundate azi în Dunăre pentru creșterea nivelului apei
FOTO: Arhivă
Cursă contracronometru pentru salvarea centralei nucleare de la Cernavodă. Dunărea a crescut cu doi centimetri după explozia de luni asupra stâncii Pârjoaia, iar asta ne-a salvat cu încă două zile. Astăzi are loc o nouă operațiune pe Dunăre: cele patru barje încărcate vor fi pregătite pentru blocarea brațului Bala. În continuare se fac intervenții de dragare pe fluviu.
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