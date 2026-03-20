Cupa Presei la TIR, ediția a IV-a: jurnaliștii s-au întrecut la precizie, la Târgu Mureș

Într-o atmosferă relaxată, dar plină de adrenalină, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a organizat o nouă ediție a competiției „Cupa Presei la TIR”, eveniment dedicat Zilei Poliției Române.

Ajunsă la ediția a IV-a, competiția a adunat 19 reprezentanți ai presei locale și naționale, de la TVR Târgu Mureș, Realitatea Plus, Erdely TV, City TV, M9 TV, Transilvania Business, Kiss FM, Punctul și Conteaza.ro , toți dornici să-și testeze îndemânarea într-un cadru diferit față de activitatea de zi cu zi.

Participanții au avut ocazia să tragă cu două tipuri de armament – Beretta Px4 Storm și Glock 17, ambele calibrul 9x19 mm – după o scurtă sesiune de instruire. Fiecare concurent și-a ales apoi arma preferată pentru competiție.

Un element aparte al ediției din acest an a fost clasamentul comun, fără diferențiere între femei și bărbați, accentul fiind pus strict pe precizie și performanță.

La final, locul I a fost obținut de colegul nostru, Răzvan Pop, de la Realitatea Plus, care a reușit să se remarce printr-o evoluție foarte sigură și constantă.

Clasament final:

1. Răzvan Pop

2.Ioana Popa

3.Răzvan Matei

4.Alexandru Șerban

5.Cătalina Lumperdean

Dincolo de competiție, evenimentul a fost, ca de fiecare dată, un bun prilej de dialog și apropiere între polițiști și jurnaliști, consolidând o colaborare importantă pentru informarea corectă a publicului.

Acțiunea a fost organizată prin Serviciul de Pregătire Profesională, cu sprijinul Corpul Național al Polițiștilor, Asociația Internațională a Polițiștilor și Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL, fiind găzduită de poligonul „Dam Silver – Marksman” din Sântioana de Mureș.

La final, organizatorii au felicitat toți participanții pentru implicare, fair-play și energia bună adusă în competiție.