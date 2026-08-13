David Popovici, din nou la nivel de campion! Românul a spulberat semifinala de la 200 m

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 20:03

David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 de metri liber la Campionatele Europene de natație de la Paris, după o semifinală excelentă. Românul a obținut cel mai bun timp dintre toți cei 16 semifinaliști: 1:44,56.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre david popovici