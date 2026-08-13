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David Popovici, din nou la nivel de campion! Românul a spulberat semifinala de la 200 m

David Popovici

David Popovici

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 20:03

David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 de metri liber la Campionatele Europene de natație de la Paris, după o semifinală excelentă. Românul a obținut cel mai bun timp dintre toți cei 16 semifinaliști: 1:44,56.

Campionul olimpic a avut o evoluție foarte bună și a terminat cursa în fața britanicului James Guy. Timpul lui Popovici a fost suficient pentru a-i asigura primul loc în clasamentul general al semifinalelor.

David Popovici revenise în bazin la mai puțin de 24 de ore după ce cucerise aurul european la 100 de metri liber. Miercuri seară, românul a câștigat spectaculos finala probei regine, cu 46,56 secunde, stabilind un nou record al Campionatelor Europene.

La 200 de metri liber, Popovici este campion european en-titre și unul dintre marii favoriți la medalia de aur. El deține și recordul european al probei, 1:42,97, stabilit în 2022.

În seriile de joi dimineață, românul câștigase seria a noua cu timpul de 1:46,06 și obținuse al patrulea timp al calificărilor. În semifinale însă, Popovici a ridicat ritmul și a încheiat cu o performanță net superioară.

Finala de 200 de metri liber este programată vineri, 14 august, de la ora 19:36. David Popovici va porni de pe culoarul 4, după ce a intrat în ultimul act cu cea mai bună performanță din semifinale.

Pentru Popovici urmează astfel o nouă șansă la aur, după succesul obținut la 100 de metri liber. Românul poate încheia spectaculos Europenele de la Paris, unde este deja unul dintre protagoniștii principali ai competiției.

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