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Milioane de oameni au privit spre cer: cum s-a văzut eclipsa de Soare în Europa

Eclipsa de soare România

Eclipsa de soare România

Scris deStoica Marian
Publicat13 aug. 2026, 08:33
Sursărealitatea.net

Eclipsa totală de Soare din 12 august a oferit unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale anului, fiind urmărită de milioane de oameni din Europa. Fenomenul a fost total în Groenlanda, Islanda și o mare parte din nordul Spaniei.

Mulțimi de oameni s-au adunat miercuri în orașele și localitățile spaniole aflate pe traseul eclipsei totale, profitând în numeroase zone de un cer favorabil observațiilor. Imagini spectaculoase au fost surprinse în mai multe regiuni, inclusiv în Insulele Baleare, unde fenomenul a atras mii de persoane.

Umbra Lunii a traversat nordul Spaniei de la Atlantic către Mediterana, totalitatea fiind vizibilă inclusiv în zone precum A Coruña, Bilbao, Zaragoza, Valencia și Palma, transmite El Pais. Pentru Spania, evenimentul a avut o semnificație aparte: țara nu mai asistase la o eclipsă totală de Soare din 1905. Germania nu s-a aflat pe traseul totalității, însă eclipsa parțială a fost suficient de profundă pentru a atrage numeroși oameni în spații deschise.

În funcție de regiune, aproximativ 84%-90% din discul solar a fost acoperit. La Berlin și în Brandenburg, oamenii s-au adunat inclusiv pe Tempelhofer Feld, pe peroane și în alte puncte cu vizibilitate bună. Pe podul Oberbaumbrücke din Berlin, observatorii au urmărit fenomenul cu ochelari speciali înainte de apus, potrivit publicației Welt.

NASA a inclus eclipsa într-o amplă acțiune de informare și observație și a oferit publicului posibilitatea de a urmări evenimentul online. Agenția spațială americană indicase traseul totalității prin Groenlanda, Islanda, nordul Rusiei, Spania și o mică zonă din Portugalia.

În timpul totalității, blocarea discului solar permite observarea coroanei, atmosfera exterioară a Soarelui, care în condiții normale este dificil de studiat de la sol din cauza luminozității mult mai puternice a fotosferei.

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