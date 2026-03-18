Europa, în fața unei noi crize a carburanților: statele vecine intervin, România încă analizează

State precum Austria, Ungaria și Bulgaria discută sau au implementat deja soluții precum reducerea taxelor, plafonarea prețurilor sau acordarea de ajutoare financiare pentru consumatori. În schimb, autoritățile de la București analizează în continuare posibile intervenții, inclusiv declararea unei situații de criză în domeniul carburanților. Blocarea Strâmtorii Ormuz, rută esențială pentru transportul global de petrol, în urma conflictului dintre Iran și aliații occidentali, a amplificat temerile privind aprovizionarea. Aproximativ 20% din petrolul mondial tranzitează această zonă, iar oprirea fluxurilor a dus la scumpiri semnificative pe piețele internaționale. Prețul petrolului a crescut puternic, indicele de referință ajungând la peste 109 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a depășit 94 de dolari. În paralel, prețurile gazelor naturale din Europa au urcat cu peste 7%, după atacurile asupra câmpului South Pars din Iran. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că există un proiect de act normativ care prevede instituirea unei situații de criză în domeniul carburanților, aflat în analiză la nivel guvernamental. Acesta a subliniat că există un acord la nivelul coaliției privind necesitatea intervenției, dacă situația internațională se deteriorează, principalul obiectiv fiind evitarea creșterilor de preț cauzate de lipsa de aprovizionare sau de eventuale penurii.

