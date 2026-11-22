Publicat 22 nov. 2026, 16:46 Sursă Realitatea.Net

O femeie în vârstă de 81 de ani, din localitatea Bozed, județul Mureș, a fost grav rănită, duminică după-amiază, în urma exploziei unui convector pe gaz, produsă într-o anexă a gospodăriei. Bătrâna a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului și a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul SMURD.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Muresexploziebatrana