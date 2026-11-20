Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 nov. 2026, 10:14

Pensiile ar putea crește cu aproximativ 7,3%-7,4% începând de anul viitor, iar PSD susține aplicarea majorării, a anunțat Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat a declarat că partidul său este de acord în proporție de 100% cu indexarea pensiilor și că măsura trebuie inclusă în bugetul pentru 2027, conform Realitatea PLUS.

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