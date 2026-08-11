ANM: Atenționări Cod galben de caniculă și de vânt puternic și averse torențiale pe parcursul zilei de miercuri

Publicat 11 aug. 2026, 12:26 Sursă realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis trei atenționări Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și caniculă, dar și de intensificări ale vântului și perioade de instabilitate atmosferică și averse torențiale în județe din sudul și estul țării, precum și în zonele montane din Carpații Meridionali.

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