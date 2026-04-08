Gabriela Ruse, calificare spectaculoasă în sferturi la Linz! Când joacă Sorana Cîrstea pentru un loc în top 8

Turneul WTA Linz 2026, desfășurat în perioada 6–12 aprilie, aduce rezultate importante pentru tenisul românesc, cu trei jucătoare prezente pe tabloul principal: Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse.

Gabriela Ruse este prima româncă ajunsă în sferturile de finală, după o victorie spectaculoasă în fața ucrainencei Dayana Yastremska. Ruse s-a impus cu 4-6, 6-4, 6-4, într-un meci intens care a durat aproape două ore și jumătate.

În faza următoare, românca o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre Jelena Ostapenko și Alexandra Eala.

Pentru un loc în sferturi luptă și Sorana Cîrstea, care va juca împotriva maghiarei Dalma Gálfi. Partida este programată miercuri seară, în jurul orei 21:30.

Pe tabloul de dublu, Sorana Cîrstea a obținut deja calificarea în sferturi alături de Zhang Shuai, după o victorie clară, 6-1, 6-3, în fața perechii formate din Sloane Stephens și Katie Volynets.

Tot în proba de dublu evoluează și Jaqueline Cristian, care face echipă cu Jelena Ostapenko. Cele două urmează să joace miercuri în optimi contra cuplului Julia Grabher – Sinja Kraus.