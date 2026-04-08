George Simion, la ieșirea din sediul CNA: „S-au făcut plățile, emisia trebuie să continue”

Liderul AUR George Simion a declarat, miercuri, la ieșirea din sediul Consiliul Național al Audiovizualului, că decizia privind Realitatea Plus este „subiectivă” și a cerut continuarea emisiei.

" Votul trbuie să vină în câteva minute. Nu, nu ni s-a dat cuvantul. S-a dat cuvântul avocatului. Elucidează toate spețele. Despre ce e vorba: a venit chitanța, n-a venit chitanța. ANAF-ul a dat hârtie că nu există datorii. ANAF-ul a dat hârtie că există datorii.

Atâta timp cât s-au făcut plățile, emisia trebuie să continue. Mi se pare cât se poate de subiectivă decizia. Sperăm să se ia o altă decizie în curând. Sperăm să vină votul - în câteva minute vine votul pe această speță - și să nu se ajungă la noi și noi procese pe ceva evident. S-au făcut plățile, ar trebui continuată emisia. Sperăm să se facă dreptate.

Dacă nu este - așa cum am spus de la început și pare evident - un caz motivat politic", a declarat liderul AUR George Simion, la ieșirea din sediul CNA.