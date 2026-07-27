Grevă în mai multe sectoare, de mâine. Angajații din Finanțe se alătură protestului din Sănătate

Publicat 27 iul. 2026, 10:35 Sursă realitatea.net

Tensiunile provocate de proiectul noii legi a salarizării se extind în tot mai multe sectoare bugetare. După anunțarea grevei generale din Sănătate, angajații din sistemul de Finanțe au decis să înceapă procedurile pentru declanșarea unei greve de solidaritate, conform Realitatea PLUS.

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