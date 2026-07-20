Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni: vremea se răcește temporar, apoi temperaturile urcă până la 36 de grade

Publicat 20 iul. 2026, 13:04 Sursă Realitatea.net

România va trece printr-o răcire temporară în următoarele zile, însă temperaturile vor urca din nou spre finalul lunii iulie. Potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni, maximele vor ajunge în unele regiuni până la 35-36 de grade Celsius, iar perioadele cu furtuni și ploi vor apărea în aproape toată țara.

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