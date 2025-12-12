ÎCCJ clarifică scandalul completurilor de judecată și acuză o dezinformare gravă
ÎCCJ clarifică scandalul completurilor de judecată și acuză o dezinformare gravă
Înalta Curte de Casație și Justiție a reacționat oficial după acuzațiile apărute în spațiul public privind o presupusă desființare a completurilor de judecată în materie penală
Înalta Curte de Casație și Justiție a reacționat oficial după acuzațiile apărute în spațiul public privind o presupusă desființare a completurilor de judecată în materie penală. Reprezentanții instanței supreme susțin că informațiile vehiculate sunt false și vorbesc despre o dezinformare gravă.
Potrivit ÎCCJ, judecătorii Secției Penale au avut vineri o discuție de lucru, cu caracter consultativ, care a vizat organizarea completurilor de judecată pentru anul 2026. Această întâlnire nu a avut caracter decizional și nu a fost o ședință a Colegiului de Conducere.
Instanța supremă precizează că, în cursul zilei de vineri, nu a fost convocată nicio ședință a Colegiului de Conducere care să aibă pe ordinea de zi aprobarea, desființarea sau înființarea completurilor de judecată. Conform legii, doar acest for are competența de a lua astfel de decizii.
ÎCCJ subliniază că discuția dintre președintele Secției Penale și judecătorii secției a fost una firească, menită să stabilească variante de organizare pentru anul viitor. Acest demers este descris ca parte a unui proces transparent și participativ, aplicat la nivelul tuturor secțiilor instanței supreme.
Reprezentanții Înaltei Curți arată că afirmațiile potrivit cărora ar fi existat o decizie de desființare a completurilor sau că aceasta ar fi fost ulterior amânată nu corespund realității, în condițiile în care Colegiul de Conducere nu s a întrunit.
Prin acest punct de vedere, Înalta Curte afirmă că urmărește corecta informare a opiniei publice și prevenirea răspândirii unor informații care pot afecta încrederea în funcționarea și activitatea instanței supreme.
