Incident naval grav în SUA. Un petrolier lovește o navă de croazieră cu 129 de pasageri la bord și o răstoarnă

Un petrolier a intrat în coliziune vineri, 13 noiembrie, cu o navă de croazieră acostată pe fluviul Mississippi, la New Orleans. Nava s-a răsturnat, iar 32 de persoane au fost transportate la spital cu răni ușoare.
Incidentul a avut loc în jurul orei locale 12:30 (20:30, ora României), când petrolierul „Atlantic Asphalt” a lovit nava de croazieră fluvială „American Heritage”, operată de American Cruise Lines. Impactul a provocat înclinarea și răsturnarea navei de pasageri, iar mai multe persoane au căzut în apă.
Potrivit oficialilor portului din New Orleans, la bord se aflau peste 130 de persoane. Primarul orașului, Helena Moreno, a declarat într-o conferință de presă că între 180 și 190 de persoane au fost localizate în urma intervenției.
Echipele de intervenție, inclusiv pompierii și alte nave de pe fluviu, au salvat pasagerii. CBS News a relatat că cel puțin 14 persoane au fost scoase din apă. Toate persoanele implicate au fost identificate, iar autoritățile au anunțat că nu există persoane deccedate.
32 de persoane au fost transportate la spitalele locale cu leziuni ușoare. Altele au primit îngrijiri pentru contuzii în incinta portului. Doi ofițeri ai poliției portuare au fost, de asemenea, spitalizați, dar se află în stare bună, a precizat șefa Poliției Portuare din New Orleans, Melanie Montroll.
Căpitanul Melanie Burnham de la Paza de Coastă a SUA a declarat că petrolierul „pare să fi pierdut controlul”, fără ca motivul exact al defecțiunii să fie cunoscut. La volanul tankerului se afla un pilot fluvial.
Traficul pe fluviul Mississippi a fost închis imediat după coliziune. Paza de Coastă lucrează acum la redeschiderea căii navigabile. Guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a confirmat că podul Crescent City Connection nu a fost afectat de impact.
Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a lansat o investigație, iar anchetatorii urmau să ajungă la fața locului sâmbătă dimineață. Totuși, reprezentantul SUA Steve Scalise a menționat că interdicția de zbor la sol impusă de FAA ar putea afecta capacitatea echipei de a se deplasa rapid.
Compania American Cruise Lines a confirmat implicarea navei sale în coliziune. Nava „American Heritage” are o capacitate de 150 de persoane și a fost construită în 2015. Crucea Roșie Americană oferă voluntari la fața locului pentru a asigura cazare, transport și sprijin medical pentru pasagerii care și-au lăsat obiectele personale pe nava scufundată.