Orașul din România care apare în topul celor mai frumoase 100 de localități ale Europei

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 nov. 2026, 08:49

Sighișoara se numără printre cele mai frumoase destinații urbane de pe continent, ocupând locul 70 în clasamentul "Top 100 cele mai frumoase orașe din Europa" pentru anul 2026, realizat de platforma Worldworthy, a anunțat, miercuri, 11 noiembrie, primarul orașului, Ioan-Iulian Sîrbu.

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