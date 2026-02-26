John Healey vrea trupe britanice de menținere a păcii în Ucraina. Rusia avertizează: „Va prelungi războiul”

Rusia a transmis joi un avertisment ferm către Regatul Unit, susținând că eventuala desfășurare a unor trupe britanice în Ucraina ar duce la prelungirea conflictului, nu la încheierea acestuia. Moscova își menține opoziția față de orice prezență militară occidentală pe teritoriul ucrainean, potrivit Reuters.

Într-un editorial publicat în weekend, ministrul britanic al Apărării, John Healey, a afirmat că își dorește să fie oficialul care va coordona trimiterea trupelor în Ucraina, considerând că acest pas ar putea contribui la încheierea războiului.

„Vreau să fiu secretarul apărării care desfășoară trupe britanice în Ucraina, pentru că asta ar însemna că războiul s-a terminat în sfârșit”, a scris Healey.

Inițiativa este susținută în special de Franța și Regatul Unit, care promovează ideea unei misiuni de menținere a păcii după eventuala semnare a unui acord de încetare a focului cu Rusia.

La nivel european, Parisul și Berlinul au obținut sprijinul statelor din așa-numita „Coaliție de Voință”, formată din țări care susțin Ucraina în conflict. În cadrul unei reuniuni desfășurate în ianuarie, la Paris, liderii europeni au discutat detaliile acestui plan.

La întâlnire au participat președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul britanic, Keir Starmer, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei trei au semnat o declarație de intenție privind posibilitatea desfășurării unor trupe internaționale de menținere a păcii, în cazul unui acord de pace.

Potrivit planului franco-britanic, după încetarea focului, Londra și Parisul ar urma să creeze centre militare pe teritoriul Ucrainei și să construiască facilități securizate pentru depozitarea armamentului și echipamentelor.

Premierul britanic a declarat că aceste măsuri ar avea rolul de a sprijini capacitatea de apărare a Ucrainei pe termen lung.

La rândul său, Emmanuel Macron a precizat că, după încheierea ostilităților, Franța ar putea trimite „câteva mii” de militari pentru a contribui la stabilizarea regiunii.