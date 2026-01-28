La câți bani a renunțat Olimpiu Moruțan pentru a juca la Rapid

Diferenţa este una semnificativă faţă de contractul avut în Grecia

Olimpiu Moruțan va încasa aproximativ 500.000 de euro pe an la Rapid, sumă ce include salariul şi bonusurile, adică în jur de 40.000 de euro lunar.

Diferenţa este una semnificativă faţă de contractul avut în Grecia. La Aris Salonic, Moruţan câştiga 750.000 de euro în primul sezon şi urma să ajungă la 850.000 de euro în al doilea, motiv pentru care Victor Angelescu a subliniat faptul că jucătorul a acceptat un compromis financiar pentru a putea evolua în tricoul echipei din Giuleşti.

”Moruţan nu are clauză de reziliere la Rapid. La nivel de salariu, mai costisitor a fost Boupendza în jumătate de an şi la diferenţă destul de mare.

Clubul Rapid la negocieri... am apreciat, că Moruţan a făcut şi el un efort foarte mare ca să vină să joace, îşi doreşte mult, are 26 de ani, şi vrea la naţională.

Vrea un club care să-l susţină şi mai are 10 ani de carieră. După ce câştigăm un trofeu să plece în străinătate dacă e nevoie”, a declarat Angelescu, la Prima Sport.

Sursa: Realitatea de Bucuresti