Laura Vicol, atac devastator la adresa lui Sebastian Ghiță. Avocata a depus plângere la DNA împotriva fugarului de la Belgrad

Avocata a depus la DNA o plângere penală, privind o posibilă fraudare a statului cu sume uriașe, de ordinul sutelor de milioane de euro

Avocata Laura Vicol a atac devastator la adresa lui Sebastian Ghiță. Avocata a depus la DNA o plângere penală, privind o posibilă fraudare a statului cu sume uriașe, de ordinul sutelor de milioane de euro. Un demers similar va fi întreprins mâine și la DIICOT.

„Am anunțat public în emisiunea dl. Rizea că voi merge să depun la DNA azi și la DIICOT mâine o plângere penală. Am ales să o depun la registratură pentru a avea viză de înregistrare a petiției pe care am depus-o”, a declarat avocata, precizând că în cadrul emisiunii au fost prezentate „o serie de informații cu privire la potențiale fapte economice grave”.

Vicol afirmă că nu poate ști dacă există dosare pe rol care îl vizează pe Sebastian Ghiță, dar insistă că are dreptul să întrebe dacă procurorii se pot autosesiza: „Eu, ca avocat, nu am căderea să vin să întreb dacă există pe rol dosare care-l vizează pe Sebastian Ghiță. Dar am dreptul, ca cetățean, să întreb dacă unitățile de parchet se pot sesiza.”

Vicol a vorbit despre „o posibilă fraudare a bugetului de stat cu un sfert de miliard de euro” și întreabă „de ce justiția acționează selectiv”.

„Nimeni nu spune că S. Ghiță este vinovat, dar lipsa cercetării mă face să cred că acest individ este protejat de instituțiile statului”, a spus Vicol.

Avocata a făcut și o paralelă cu propriul trecut: „În urmă cu 11 ani eu m-am bătut cu statul și am fost trimisă în spatele gratiilor pentru că mi-am făcut treaba. Așa cum m-am luptat în 11 ani, așa mă voi lupta și acum, pentru că nu mi-e frică.” Nu mi-e frică de tine, Sebastian Ghiță! Știu că m-ai amenințat că mă îngropi fizic. Oamenii din jurul tău spun că voi fi gazda unei campanii de decredibilizare.”