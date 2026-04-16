Ninel Peia: Minciuna care a dărâmat Democrația!

Trăim un moment în care adevărul a devenit cel mai mare dușman al puterii. Șefa CCR Elena-Simina Tănăsescu vine și ne vorbește despre trei motive pentru care votul a milioanede români a fost aruncat la coșul de gunoi. Dar haideți să privim adevărul în față, aceledovezi s-au topit ca zăpada sub soare!

Ni s-a spus că algoritmii au fost manipulați, dar platformele internaționale au negat oficial. Ni s-a spus că au fost bani negri, dar nimeni n-a putut arăta un leu ilegal. Ni s-a spus că a fostinfluență externă, dar singura influență pe care am văzut-o a fost dorința sinceră a românilorde a-și lua țara înapoi. Când dovezile se dovedesc a fi false, atunci anularea alegerilor nu maieste un act de justiție, ci este o crimă împotriva democrației!

De ce este Călin Georgescu hăituit prin tribunale și prin secții de poliție? Nu pentru că a încălcat legea, ci pentru că a avut dreptate! Sistemul nu-l iartă pentru că a demascat mareaminciună, faptul că acest guvern nu este al românilor, ci este un executant umil al ordinelorde la Bruxelles.

Tot ce a spus Călin Georgescu s-a adeverit punct cu punct. Vedem un guvern care tremură înfața oficialilor străini, dar ignoră durerea propriului popor. Vedem o justiție transformată înbâtă politică împotriva celor care nu pot fi cumpărați. Ei nu se tem de un om, ei se tem de ideea că românii s-au trezit și au înțeles că suveranitatea nu se negociază la masa bogațilorlumii!

Și aici ajungem la momentul prezent. Dacă dovezile lor au fost false, atunci și acest guverneste ilegitim! Cum să acceptăm să fim conduși de interimari, de oameni care vor să se agațede scaun 45 de zile, 90 de zile, la nesfârșit? Fiecare zi cu Bolojan la butoane este o zi în care România sângerează suveranitate.

De aceea, Moțiunea de Cenzură a grupului PACE - Întâi România nu este doar o opțiunepolitică, este un test de caracter. Nu mai e timp de nuanțe. Ori ești cu poporul și opreștiabuzul acum, prin vot, ori ești cu sistemul care fabrică dovezi false pentru a fura viitorul uneinațiuni. Români, adevărul este de partea noastră și adevărul ne va face liberi!

Ninel PEIA

Senator al României

Chestor al Senatului

Grup PACE - Întâi România