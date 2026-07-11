Noi imagini din avionul Ryanair cu hubloul spart: Detalii din anchetă despre salvarea pasagerului parțial aspirat în exterior VIDEO

După ce imaginile de coșmar cu pasagerul Ryanair aspirat parțial în afara aeronavei au făcut înconjurul lumii, atenția internațională se mută pe culisele incidentului. Anchetatorii încearcă acum să afle cum a fost posibil ca hubloul avionului plecat din Salonic spre Germania să cedeze la doar câteva minute de la decolare, declanșând momentele de groază la înălțime.
Primele indicii din ancheta internațională deschisă în cazul zborului Ryanair Salonic–Germania sugerează un scenariu de coșmar: o defecțiune catastrofală a motorului ar fi transformat o bucată de metal într-un proiectil care a pulverizat geamul aeronavei. Doar centura de siguranță și reflexele de moment ale celorlalți pasageri au făcut ca incidentul să nu se transforme într-o tragedie aviatică de proporții.
Deși compania aeriană nu a emis încă o poziție oficială privind cauza exactă a spargerii hubloului, Comisia Națională pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) a confirmat că investighează o defecțiune majoră la motorul drept, urmată de o decompresie violentă a cabinei.
Anchetatorii cred că un fragment desprins din turbină a izbit în plină viteză fuzelajul, nimerind exact fereastra în dreptul căreia se afla un cetățean sârb în vârstă de 61 de ani. Deoarece incidentul a avut loc deasupra Macedoniei de Nord, autoritățile aviatice din această țară conduc investigația, fiind sprijinite de giganții din domeniu: Boeing, FAA (SUA) și EASA (Europa).
Secunde de panică generală: „S-a auzit ca o explozie de cauciuc, mult mai puternică”
Mărturiile celor aflați la bord descriu momente de groază pură. Pentru majoritatea călătorilor, totul a început în timp ce ațipiseră, la scurt timp după decolarea din Grecia.
„Am auzit un zgomot asurzitor, ca o explozie uriașă de cauciuc, dar mult mai intensă. Imediat am simțit cum avionul începe să piardă altitudine într-un mod brusc. S-a instalat o panică generală, cu țipete și strigăte peste tot”, a povestit o pasageră pentru publicația News 24/7.gr.
În urma diferenței masive de presiune, bărbatul de 61 de ani a fost aspirat parțial prin golul lăsat de hubloul spart, ajungând cu capul, gâtul și umerii în exteriorul aeronavei, la temperaturi extreme și viteze de sute de kilometri pe oră.
Salvat de centură și de solidaritatea din scaune
Bărbatul a supraviețuit printr-un miracol dictat de două detalii cruciale. În primul rând, acesta avea centura de siguranță cuplată, fapt care l-a ancorat de scaun și a împiedicat expulzarea sa completă în gol. În al doilea rând, pasagerii de pe rândul său au reacționat instantaneu, înșfăcându-l și trăgându-l cu disperare înapoi în cabina presurizată, în timp ce piloții inițiau o coborâre de urgență.
Avionul (un Boeing 737-800 livrat în 2008) a reușit să revină pe aeroportul din Salonic. Pasagerul sârb a fost preluat de urgență de medici și transportat la spital. Acesta a suferit leziuni în zona cefei și a umărului, dar și arsuri severe pe piele, provocate de frecarea violentă cu aerul înghețat de la mare înălțime.
Din nou în vizor: Problemele de siguranță ale flotei Boeing
Deși evenimentele de acest tip sunt extrem de rare, specialiștii avertizează că ele readuc în discuție vulnerabilitățile structurale. Comunitatea aviatică face deja paralele cu două cazuri celebre: accidentul Southwest Airlines din 2018 (unde o defecțiune similară de motor a spart un hublou și a dus la decesul unei pasagere) și incidentul Alaska Airlines din 2024, când o ușă de evacuare falsă s-a desprins complet în zbor.
Experții profită de acest caz pentru a lansa un avertisment vital pentru public: centura de siguranță trebuie să rămână cuplată pe tot parcursul zborului, chiar și atunci când indicatorul luminos este stins. Fostul pilot Sai Gilad explică faptul că, în cazul unei decompresii neașteptate, forța de sucțiune creată lângă zona spartă este atât de violentă încât doar centura poate face diferența dintre viață și moarte în primele fracțiuni de secundă.