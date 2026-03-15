Noul lider suprem al Iranului ar putea fi mort, susține Trump
Mojtaba Khamenei este noul lider suprem al Iranului
Președintele american Donald Trump a declarat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar putea fi mort.
Într-un interviu acordat NBC News, Trump a spus: „Nu știu dacă mai este în viață. Până acum, nimeni nu a reușit să-l arate…Singura prezentare făcută este citirea unei așa-zise declarații din partea lui. Am auzit că nu mai este în viață, iar dacă este, ar trebui să facă ceva foarte inteligent pentru țara sa, și anume să se predea… Unii dintre ei cred că este în viață, dar grav rănit”, a precizat Trump.
Comentariile sale vin la o zi după ce Pete Hegseth, secretarul de război, a declarat că liderul suprem este probabil „desfigurat” după ce a fost rănit în atacurile americano-israeliene.
Trump a mai declarat pentru NBC News că crede că alte țări vor interveni pentru a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz, dar a refuzat să numească care sunt aceste țări.
„Nu vreau să [numesc țările respective]. Dar puteți să ghiciți, într-un fel. Cred însă că vor fi țări care v-ar surprinde. Și ar putea fi alte țări decât cele pe care le-am numit”, a spus Trump.
Anterior, Trump a scris pe rețelele de socializare că „multe țări” vor trimite nave de război pentru a ajuta la menținerea deschisă a acestei căi navigabile vitale, spunând că speră ca Marea Britanie, China, Franța, Japonia, Coreea de Sud și „altele” să se implice.
