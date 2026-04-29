Cutremur diplomatic la Kiev. Șefa ambasadei SUA pleacă, pe fondul tensiunilor cu Trump

Însărcinatul cu afaceri interimar al Statelor Unite în Ucraina, Julie Davis, își va încheia mandatul la Kiev în următoarele săptămâni, într-un context diplomatic sensibil, marcat de stagnarea negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia și de dezbateri intense la Washington privind direcția politicii americane în regiune.

Deși plecarea sa este programată oficial pentru iunie 2026, anunțul retragerii din funcție vine mai devreme, după aproximativ un an de activitate în capitala ucraineană și o carieră diplomatică de aproape trei decenii.

Divergențe politice sau final de mandat?

Conform surselor Financial Times, au apărut informații potrivit cărora decizia lui Julie Davis ar fi fost influențată de diferențe de viziune cu administrația președintelui Donald Trump privind sprijinul acordat Ucrainei.

Aceste speculații au fost respinse de Departamentul de Stat al SUA. Purtătorul de cuvânt Tommy Pigott a declarat că afirmațiile privind existența unor dezacorduri politice sunt „false”, subliniind că Davis a susținut constant direcția oficială a administrației americane în eforturile de a obține o pace durabilă între Rusia și Ucraina.

Un mandat într-un moment critic al războiului

Julie Davis a preluat funcția de însărcinat cu afaceri la Ambasada SUA din Kiev în mai anul trecut, după plecarea predecesoarei sale, diplomatul de carieră Bridget Brink.

Mandatul său s-a desfășurat într-o perioadă extrem de tensionată, în care războiul declanșat de invazia rusă din februarie 2022 a continuat, iar negocierile de pace au rămas blocate.

În paralel, presa internațională notează că Rusia ar fi în continuare în pregătiri pentru o posibilă ofensivă de vară, ceea ce menține presiunea asupra diplomației occidentale.

Schimbări și tensiuni la nivelul ambasadelor americane

Surse diplomatice citate de presa internațională indică faptul că Davis ar fi fost surprinsă de unele decizii recente ale administrației Trump, inclusiv de numirea omului de afaceri din Arizona și donator republican John Breslow în funcția de ambasador al SUA în Cipru, post pe care Davis îl deține simultan.

Ambasada SUA la Kiev a trecut prin mai multe schimbări în ultimii ani, în contextul tensiunilor politice dintre administrații succesive de la Washington și evoluțiile conflictului din Ucraina.

În 2019, președintele Donald Trump a rechemat-o pe ambasadoarea de atunci, Marie Yovanovitch, care ulterior a devenit o figură centrală în procedura de impeachment deschisă împotriva sa.

Casa Albă și dosarul ucrainean

Potrivit unor surse diplomatice, administrația Trump ar fi redus rolul Departamentului de Stat în gestionarea directă a dosarului ucrainean, preferând utilizarea unor emisari speciali în locul canalelor diplomatice tradiționale.

În acest context, plecarea lui Julie Davis este interpretată de analiști ca parte a unei perioade de reașezare a echipelor diplomatice americane implicate în dosarul Ucraina.

Reacții politice la Washington

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen a lăudat activitatea diplomatei americane, descriind conducerea acesteia la Kiev drept „stabilă și eficientă”.

Ea a subliniat totodată importanța numirii rapide a unui ambasador confirmat de Senat pentru un post considerat esențial în arhitectura diplomatică americană, având în vedere importanța strategică a Ucrainei în politica externă a SUA.

Un moment de incertitudine diplomatică

În timp ce războiul continuă și negocierile de pace rămân fără progres semnificativ, schimbarea de la vârful misiunii diplomatice americane din Kiev adaugă un nou element de incertitudine într-un dosar deja extrem de sensibil pentru securitatea europeană și relațiile internaționale.