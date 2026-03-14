Petrolier grecesc, atacat de o dronă în Marea Neagră. La bord se afla și un marinar român

Petrolierul grecesc „Maran Homer” a fost atacat de o dronă în Marea Neagră în primele ore ale zilei de sâmbătă.

Un petrolier grecesc a fost atacat în Marea Neagră, a anunțat ministrul grec al Navigației și Politicii Insulare, Vasilis Kikilias.

Petrolierul grecesc „Maran Homer” a fost atacat de o dronă în zona maritimă aflată la 14 mile marine în largul orașului Novorossiisk, în Marea Neagră. Conform informațiilor, nava a fost lovită pe punte și era goală de marfă.

Nava a suferit daune la bordul drept iar membrii echipajului nu au fost răniți. Petrolierul se îndreptase spre Novorossiisk din portul Salonic.

Conform acelorași informații, atacul ar fi fost comis de Ucraina, ca parte a reacției Kievului la decizia SUA de a ridica sancțiunile asupra petrolului rusesc.

Atacul a provocat pagube materiale doar în tribordul navei, care are un echipaj format din 24 de membri, dintre care 10 sunt marinari greci (restul sunt 13 filipinezi și un român).

Toți membrii echipajului sunt în stare bună de sănătate. Nava navighează independent și nu s-a produs nicio poluare.

Petrolierul aparține companiei de transport maritim Maran Tankers Management, o companie din grupul Angelikousis .