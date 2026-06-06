Radu Miruță, după incidentele cu drone: „Militarii fac minuni cu ceea ce au la dispoziție”

Ministrul Apărării Naționale (MApN), Radu Miruță, a declarat sâmbătă, la Constanța, după analiza situației generate de exploziile unor drone marine în Portul Constanța și în largul Mării Negre, că românii pot avea în continuare încredere în Armata României, afirmând că militarii 'fac minuni cu ceea ce au la dispoziție'.

Miruță a fost întrebat, într-o conferință de presă, dacă românii se simt în siguranță și dacă pot să mai aibă încredere în Ministerul Apărării.



'Cu siguranță da, pentru că militarii Armatei României trebuie judecați dacă fac sau nu fac tot ce ține de ei, cu ceea ce au la dispoziție. Eu, ca ministru al Apărării, după șase luni de zile, ca inginer software, care înțeleg ce este nevoie și văd ce are Armata României, vă garantez că militarii Armatei României fac minuni cu ceea ce au la dispoziție. Nu le cereți militarilor să apere cu mâna goală împotriva unor tehnologii care costă miliarde de euro. Oricum o fac, cu randamentul pe care îl au, având în vedere diferența asta de capabilități', a spus ministrul Apărării Naționale.



Reprezentantul MApN a susținut că se fac demersuri pentru îmbunătățirea tehnicii din dotarea armatei țării noastre.



'În fiecare săptămână există discuții tehnice despre posibilitatea de a îmbunătăți operațiile pe care Armata Română le face în zonă, dar limita este capabilitatea tehnică avută la dispoziție. (...). Acum, după ce am făcut dovada că ceea ce am solicitat, am și comandat în România, am mers din nou la NATO și am spus răspicat că România este în legitimitate să ceară așa ceva. Noi nu cerem să fim ajutați nefăcând nimic, ci am observat cum arată amenințările, am văzut care sunt lipsurile, întâi am comandat noi, ca responsabilitate națională, absolut tot ce avem nevoie pentru a ne rezolva această problemă de unii singuri, am mers după semnarea contractelor din SAFE lunea aceasta la NATO și am demonstrat că ceea ce am spus s-a validat, am demonstrat că aceste lucruri pe care noi le-am comandat, arătând ce face fiecare, rezolvă golurile pe care acum le avem și am cerut sprijin temporar până când aceste produse ne vor fi livrate', a declarat Radu Miruță.



Președintele României, Nicușor Dan, a convocat sâmbătă, la Constanța, o ședință de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanța și în largul Mării Negre, precum și evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc.