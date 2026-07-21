Crin Antonescu: „Ilie Bolojan, un demagog rudimentar, cinic, dar extrem de hotărât”

Crin Antonescu susține că actuala criză politică este rezultatul unor decizii luate în ultimele luni și îl acuză pe Ilie Bolojan că a devenit principalul beneficiar al unei campanii politice și de imagine începută încă din perioada alegerilor prezidențiale. Totodată, Antonescu afirmă că lipsa dialogului dintre taberele politice alimentează polarizarea societății și împinge România într-un blocaj tot mai dificil.
Invitat în emisiunea Culisele Statului Paralel la Realitatea PLUS, Crin Antonescu a spus că, pentru a înțelege situația actuală, trebuie analizate evenimentele care au precedat criza politică.
„Păi, poate puțin istorie nu strică pentru că eu ajung și să mă întreb totuși, cum am ajuns noi în situația asta? Poate fi cazul să ne gândim așa, în urmă puțin timp. De ce a demisionat, de exemplu, Marcel Ciolacu?
Pentru că noi asistăm de ceva vreme, de două, trei luni, la o campanie a lui Bolojan și a PNL-ului domnului Bolojan împotriva PSD-ului. Ok. Cine a făcut acest guvern cu PSD-ul? Ilie Bolojan! Eu când am venit să candidez, când m-au chemat, i-am găsit la Palatul Victoria, pe un acord de guvernare semnat de Ilie Bolojan, nu de Ciucă. Atenție. Deci nu mai era Nicu și Marcel, era Marcel și Ilie. Atunci PSD-ul era bun.
Doi. În momentul în care s-a ales președinte domnul Nicușor Dan, domnul Ciolacu a demisionat. Mă rog, decizia domniei sale. Ușurința cu care PSD-ul, care era primul partid totuși, a acceptat să-l susțină pe Ilie Bolojan prim-ministru, pe mine m-a surprins, pentru că, revăzând acum lucrurile, n-am senzația că Nicușor Dan a fost foarte grăbit să-l numească, deși sigur, câștigase o campanie electorală.”
„Aparatul de propagandă s-a mutat din spatele lui Nicușor Dan în spatele lui Ilie Bolojan”
Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că Ilie Bolojan ar fi trebuit să candideze la funcția supremă în stat și afirmă că, în lipsa unei astfel de candidaturi, s-a ajuns la actualul context politic.
„De ce domnul Ilie Bolojan n-a candidat la președinție? Ca să nu mai avem tot tărăboiul ăsta. Pentru că lucrurile nu erau pregătite, pentru că toți cei care s-au unit pentru ce, vom vedea, deși încep să apară clar în spatele său, nu erau pregătiți. Și în felul ăsta am ajuns la un joc complicat și pervers, în care asistăm la deplasarea întregului aparat de propagandă din campanie, din spatele lui Nicușor Dan, în spatele lui Ilie Bolojan.
Vedem cum Ilie Bolojan ia decizii și le pune în practică fără să mai aibă vreo legătură cu președintele țării, și vedem, pentru că ați pomenit de primele decizii ale noului premier britanic, dacă omul ăla la bugetul Marii Britanii, care nu-i bugetul României, economisește 600 de milioane de pounds, cum Ilie Bolojan, care ne omoară de dimineață până seara cu deficite, când e vorba de a da banii la alții, nu contează 700 de milioane sau 600 de milioane sau 300 de milioane. E o întreagă minciună.”
Avertisment privind polarizarea societății
Crin Antonescu consideră că tensiunile politice au început să afecteze întreaga societate și spune că lipsa dialogului poate avea consecințe grave.
„Din punctul meu de vedere, ceea ce este mai grav este că dincolo de paralizia clasei politice și principalilor actori, societatea s-a radicalizat și s-a polarizat într-un mod pe care eu pot să-l înțeleg, dar despre care nu mă împiedic să spun că este foarte, foarte periculos. Noi nu putem ca societate să ieșim, să găsim soluții normale, soluții raționale, fără ca, la un moment dat, să existe comunicare. Sigur că asta e responsabilitatea politicienilor.
Însă mă uit, aruncând un ochi în online, de la politică până la fotbal, dacă vreți, dar revenim la politică: Nu mai există niciun spațiu pentru argument, pentru istorie, pentru rațiune și mai ales pentru viitor. Pentru că totuși trebuie să trăim unii cu alții.
Eu am spus, mi se pare esențial, am spus în timpul campaniei electorale la care am avut cinstea să particip, că prima grijă a președintelui va fi să înceapă să întindă mâna și să facă eforturi constante pentru a astupa șanțul ăsta dintre români.”
„Dacă îi excluzi pe ceilalți, nu te mira că se radicalizează”
Fostul lider PNL afirmă că excluderea unor segmente importante ale electoratului riscă să amplifice radicalizarea și să prelungească blocajul politic.
„Adică în momentul în care tu faci toate eforturile, și vorbesc aici nu doar de președinte, dar și de ceilalți actori majori, faci toate eforturile să excluzi pe ceilalți, care nu sunt doi, trei, care se numără cu sutele de mii, milioane, să nu te miri după aia că se radicalizează, să nu te miri că dacă tot vorbești la nesfârșit și nejustificat în cea mai mare parte despre extremism, vei ajunge să-l generezi, și să nu te miri la urmă că ești în situația stupidă că guvern nu poți să faci, anticipate nu vrei să faci, și chiar dacă le faci, nu îți ies cum vrei tu, și că, atare, țara asta, într-un moment în care ar avea mai mult nevoie de oricând, de conducători, de un preşedinte care să ştie ce are de făcut, de un guvern care să ştie ce are de făcut, să aibă un demagog rudimentar, cinic, dar extrem de hotărât, și anume Ilie Bolojan, sprijinit de un întreg aparat intern și văd eu și extern.
Pentru că altfel nu-mi explic repoziționarea UDMR-ului, de exemplu, partid împotriva căruia n-am nimic și n-am să vorbesc nimic, pentru că am fost niște parteneri corecți, inclusiv în candidatura asta, dar este evident că au schimbat câmpul. Au schimbat câmpul, nu pentru că domnul Kelemen Hunor sau alți lideri UDMR l-ar iubi foarte tare. Dar ce îmi imaginez, ca să nu zic că știu, este că liderii UDMR îl cunosc bine pe Ilie Bolojan și nu sunt unii seduși de mesianismul lui Ilie Bolojan.
Cel mai rău este că noi vorbim despre un om, nu care urmează să vină și despre care unii spun, „dom'le, ăsta e foarte bun, va veni și va face treabă bună și va face ordine”, ci un om care a guvernat catastrofal România un an de zile.”
Ce spune că ar fi făcut dacă s-ar fi aflat la Cotroceni
Întrebat cum ar fi gestionat situația dacă ar fi fost președinte, Crin Antonescu a spus că ar fi încercat rapid formarea unei majorități, iar în lipsa unui acord ar fi mers către alegeri anticipate.
„Mie nu-mi place să răspund la întrebările astea pentru că aici, știți, e ca la fotbal, nu suntem niciunul la Cotroceni. Dar am spus-o de la bun început, 72 de zile n-aș fi stat. Dacă eram la Cotroceni, nu se ajungea aici. E limpede, e simplu. Dar hai să spunem că faci consilierul principal al domnului Nicușor Dan sau m-aș fi substituit persoanei lui a doua zi după moțiunea de cenzură. Dacă nu i-aș fi convins să refacă această alianță fără Bolojan, cum ar fi fost logic, în funcție de ce au spus ei și bazele pe care au construit alianța, atunci era un lucru foarte simplu. Îi dădeam mandatul lui Grindeanu prima dată, eșua Grindeanu, îi dădeam mandatul lui Simion a doua oară, eșua Simion, ajungeam în anticipate. Pentru că de ce ți-e frică nu scapi și boală lungă moarte sigură.”