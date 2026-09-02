Advertising
Actualitate· 1 min citire
Rusia respinge acuzaţiile Germaniei în cazul atacului cu drone de la Leipzig
Foto: Facebook | Euronews
Publicat2 sept. 2026, 07:48
Sursărealitatea.net
Guvernul de la Berlin a decis închidere consulatului rus de la Bonn.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:16Antonela Roccuzzo, mesaj emoționant după retragerea lui Lionel Messi de la naționala Argentinei
- 11:17Premierul Indiei, apel ferm către Vladimir Putin. Analiză de Ana Maria Păcuraru
- 09:18"e-Sănătatea Mea", platforma care reuneşte informaţii medicale, reţete, documente, devine disponibilă
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News