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Actualitate· 1 min citire
Rusia susține că a preluat controlul asupra unui oraș-cheie din estul Ucrainei
Vladimir Putin
Kremlinul a anunțat vineri că armata rusă ar fi preluat controlul asupra orașului Kostiantînivka, din estul Ucrainei, un punct considerat strategic în ofensiva desfășurată în regiunea Donbas.
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