700 de hectare, mistuite de flăcări în Delta Dunării

Publicat 18 aug. 2026, 11:00 Sursă Agerpres

Pompierii tulceni continuă, marți, operațiunile de localizare și lichidare a incendiului izbucnit în zona ostrovului Babina din Delta Dunării, suprafața estimată ca fiind afectată de incendiu ajungând deja la 700 de hectare de vegetație uscată și 1.000 de metri pătrați de fond forestier.

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