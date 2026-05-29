Sorin Grindeanu, reacție după atacul cu dronă de la Galați: „România are nevoie rapid de un nou guvern format din profesioniști!”
Sorin Grindeanu
Liderul PSD Sorin Grindeanu critică lentoarea autorităților și lipsa unor măsuri reale de protecție, în urma exploziei unei drone rusești care a lovit un bloc din Galați, în noaptea de joi spre vineri.
Grindeanu afirmă că incidentul arată clar vulnerabilitatea României în fața atacurilor cu drone:
„România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti‑dronă. Evenimentul dramatic din această dimineață de la Galați demonstrează, fără echivoc, incapacitatea țării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale.”
El îl critică pe ministrul Apărării, Radu Miruță, despre care spune că trebuie să acționeze, chiar dacă se află în situația unui ministru demis:
„Ministrul Apărării, Radu Miruță, trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice și să se ocupe cu seriozitate – chiar dacă este demis – de înzestrarea Armatei Române cu echipamente și sisteme eficiente.”
Grindeanu avertizează că actuala criză politică amplifică riscurile de securitate:
„Tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri demiși o creează țării noastre.”
În final, el transmite că România are nevoie de o schimbare rapidă la nivel executiv:
„România are nevoie rapid de un nou guvern format din profesioniști!
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:57 - Gabriel Oprea, după drona căzută la Galați: „Trebuie să fim calmi. Avem capacitățile să distrugem orice țintă” - VIDEO
- 09:55 - Primarul Galațiului a răbufnit: ”După trei ani de conflict nu există pe linia Galați-Brăila niciun radar montat”
- 09:52 - Nicușor Dan a convocat CSAT pentru ora 11.00. Mesaj fără precedent după incidentul care a zguduit Galațiul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News