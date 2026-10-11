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Trageri Loto duminică, 11 octombrie: reporturi de peste 13 milioane de lei la Loto 6/49 și Joker

Loto/ Profimedia

Loto/ Profimedia

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Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 11:31

Loteria Română va organiza duminică, 11 octombrie, noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reporturile acumulate depășesc 13,6 milioane de lei la categoria I a Loto 6/49.

La Loto 6/49, reportul de la categoria I depășește 13,63 milioane de lei (peste 2,54 milioane de euro). La Noroc, suma cumulată este de peste 2,41 milioane de lei (peste 450.700 de euro).

La Joker, reportul pentru categoria I atinge peste 9 milioane de lei (peste 1,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a depășește 49.400 de lei. La Noroc Plus, reportul cumulat este de peste 189.200 de lei (peste 35.400 de euro).

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 2,31 milioane de lei (peste 432.900 de euro). La Super Noroc, premiul de la categoria I depășește 473.400 de lei (peste 88.500 de euro).

Rezultatele tragerilor din 8 octombrie

Joi, 8 octombrie, Loteria Română a acordat peste 15.000 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.

Numerele extrase au fost:

  • Loto 6/49: 30, 48, 49, 40, 20, 28

  • Joker: 28, 18, 25, 37, 44 / +16

  • Noroc: 5, 7, 4, 8, 6, 5, 7

  • Noroc Plus: 6, 1, 7, 9, 2, 9

  • Loto 5/40: 10, 9, 2, 13, 3, 12

  • Super Noroc: 5, 1, 6, 7, 5, 0

La categoria I a Loto 6/49, reportul a ajuns la peste 12,84 milioane de lei. La Joker, premiul de categoria a II-a, în valoare de 365.367,95 lei, a revenit unui bilet cumpărat online.

La Noroc, un participant a câștigat 86.046 de lei la categoria a III-a, iar alt premiu de categoria N-3 a fost de 3.279.807,66 lei. La Loto 5/40, premiul de categoria a II-a a fost de 125.669 de lei.

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