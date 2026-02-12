Trei persoane se află pe lista pentru șefia SRI și SIE

Numirile ar putea fi făcute luna aceasta - SURSE

Președintele Nicușor Dan ia în considerare trei persoane pentru funcțiile de directori la Serviciul Român de Informații și la Serviciul de Informații Externe, iar numirea șefilor SRI și SIE ar putea fi făcută luna aceasta, au declarat surse politice.

Potrivit surselor citate de Agerpres, numirile nu vor fi la pachet cu cele ale șefilor marilor Parchete și vor veni în urma negocierilor cu partidele.



Pe 7 ianuarie, președintele Nicușor Dan a spus că numirile pentru funcțiile de directori ai Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe vor fi făcute după discuții cu partidele parlamentare, astfel încât ele să fie validate de Legislativ.



"În ceea ce privește șefii de servicii, pentru că președintele propune și Parlamentul trebuie să voteze, tocmai din perspectiva acestei stabilități, nu cred că se va întâmpla ca să nu discutăm înainte, dimpotrivă, vom discuta astfel încât numirile să fie validate de Parlament", preciza șeful statului.



Nicușor Dan mai arăta că își dorește, în aceste funcții, "oameni de maturitate umană profesională care să fi relaționat de-a lungul timpului cu multe medii".