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Actualitate· 1 min citire
Un marinar grav rănit în explozia petrolierului cu propan din Marea Neagră a murit
Petroleirul Gaz Lisbon după ce a fost avariat
Publicat23 iul. 2026, 09:56
Actualizat23 iul. 2026, 10:04
SursăRealitatea.Net
Unul dintre cei trei marinari răniți în urma incendiului izbucnit la bordul navei comerciale GAS LISBON, în Marea Neagră, a murit la Spitalul Județean de Urgență Tulcea, anunță presa locală. Decesul survine la două zile după ce la bordul vasului s-a produs o explozie, posibil în urma lovirii unei mine sau a unui atac cu dronă.
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