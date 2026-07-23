SUA semnează un acord nuclear istoric cu Arabia Saudită
FOTO: REUTERS
Textul înțelegerii nu a fost făcut public, însă presa americană relatează că acordul i-ar putea permite Arabiei Saudite să îmbogățească uraniu în viitor.
Statele Unite ale Americii și Arabia Saudită au semnat un acord considerat istoric, miercuri, care îi va permite regatului din Golf să dezvolte un program nuclear civil.
Departamentul Energiei de la Washington a descris documentul drept un „acord de cooperare nucleară pașnică”, care va oferi „un acces important companiilor americane la programul saudit de energie nucleară”, relateaz BBC.
Textul înțelegerii nu a fost făcut public, însă presa americană relatează că acordul i-ar putea permite Arabiei Saudite să îmbogățească uraniu în viitor.
Uraniul îmbogățit poate fi utilizat drept combustibil pentru centralele electrice, dar și pentru fabricarea armelor nucleare.
Experții susțin că o astfel de prevedere ar reprezenta o premieră pentru SUA și ar putea crește riscul proliferării nucleare într-o regiune deja instabilă.
Departamentul american al Energiei a precizat că, împreună cu acordul de cooperare, a fost semnat și un „acord bilateral de garanții”.
„Împreună, aceste două acorduri pun bazele juridice ale unui parteneriat de mai multe miliarde de dolari, care se va întinde pe durata mai multor decenii și va contribui la îndeplinirea unor obiective economice și strategice prioritare, inclusiv neproliferarea nucleară”, se arată în comunicat.
Guvernul saudit a transmis, la rândul său, că acordul „reprezintă o extindere a cooperării existente între cele două țări în sectorul energetic”. Riadul a menționat că înțelegerea vine după vizita efectuată de liderul saudit la Washington în luna noiembrie a anului trecut.
Potrivit presei, președintele american Donald Trump nu i-a cerut prințului moștenitor Mohammed bin Salman să recunoască diplomatic Israelul drept condiție pentru încheierea acordului.
Anunțul înțelegerii apare pe fondul intensificării luptelor dintre Statele Unite și Iran. Arabia Saudită, un aliat vechi al Washingtonului, găzduiește mai multe baze americane, care au fost vizate de atacuri iraniene.
Acordul a fost anunțat și la două zile după ce rebelii houthi din Yemen, aliați ai Iranului, au declarat instituirea unei „blocade maritime” împotriva regatului saudit.
Detaliile concrete ale înțelegerii nucleare nu au fost prezentate. Relatări anterioare din presă sugerau însă că, după realizarea unui studiu comun cu Statele Unite, Arabia Saudită ar putea primi permisiunea de a îmbogăți uraniu pe propriul teritoriu.
Combustibilul ar urma să fie produs într-o instalație de îmbogățire construită de americani, în loc ca Arabia Saudită să depindă de importuri.
Proiectul ar putea valora miliarde de dolari pentru Statele Unite, ale căror companii s-ar putea implica în construirea instalației pentru producerea uraniului îmbogățit.
„Fiți siguri că aceste acorduri respectă cele mai înalte standarde de siguranță nucleară și neproliferare și se bazează pe cea mai bună tehnologie nucleară și pe cei mai buni oameni de știință din lume, chiar aici, în Statele Unite”, a declarat secretarul american al Energiei, Chris Wright.
Departamentul Energiei a afirmat că înțelegerea contribuie atât la securitatea Statelor Unite, cât și la cea regională. Totodată, acordul ar urma să respecte standarde ridicate de siguranță, securitate și neproliferare nucleară și să consolideze avantajul competitiv al SUA în domeniul tehnologiei nucleare civile.
Experți în domeniul nuclear și foști oficiali din Israel, principalul aliat al Statelor Unite în Orientul Mijlociu, și-au exprimat îngrijorarea că planul ar putea permite în cele din urmă Arabiei Saudite să dezvolte o armă nucleară.
Mulți specialiști consideră însă că un asemenea proces ar dura probabil câteva decenii și ar provoca opoziția comunității internaționale.
Rosemary Kelanic, directoarea programului pentru Orientul Mijlociu din cadrul centrului american de analiză Defense Priorities, a declarat că ar fi „de-a dreptul șocant” dacă acordul ar include permisiunea oferită Arabiei Saudite de a deține instalații pentru îmbogățirea uraniului.
„Statele Unite nu au mai făcut niciodată acest lucru. Nu am ajutat niciodată o altă țară să îmbogățească uraniu pe propriul teritoriu”, a spus ea.
Motivul, a adăugat Kelanic, este acela că „dacă îți poți produce propriul combustibil nuclear, devii un risc mult mai mare” în ceea ce privește fabricarea armelor nucleare.
Acordul va fi trimis acum Congresului pentru analiză.
Unii parlamentari din ambele partide sunt așteptați să se opună înțelegerii, deși Partidul Republican al lui Donald Trump controlează în prezent atât Senatul, cât și Camera Reprezentanților.
Secretarul american de stat Marco Rubio a respins criticile privind posibilitatea ca Arabia Saudită să dezvolte în viitor o armă nucleară.
„Statele Unite nu vor încheia niciun acord cu vreo țară din lume dacă acesta creează un risc de proliferare”, le-a declarat Rubio jurnaliștilor, în timpul unei vizite în Filipine.
Mai mulți democrați care s-au opus înțelegerii au amintit că, în perioada în care era senator, Rubio susținuse o lege intitulată „Nicio armă nucleară pentru Arabia Saudită”. Aceasta impunea aprobarea Congresului pentru orice acord nuclear încheiat cu Riadul.
Senatorul democrat de Massachusetts Edward Markey a publicat o declarație în care i-a criticat pe Rubio și Trump, susținând că „ipocrizia lor este egalată doar de imprudența lor”.
„Ei îi permit Arabiei Saudite, o țară belicoasă și autoritară, să dezvolte tehnologii pentru arme nucleare, în timp ce declanșează un război cu Iranul sub pretextul prevenirii obținerii unei bombe nucleare iraniene”, a afirmat Markey.
Dacă acordul include permisiunea de îmbogățire a uraniului, acesta va fi diferit de înțelegerea semnată de SUA în 2009 cu Emiratele Arabe Unite, țară vecină Arabiei Saudite.
În baza acelui acord, Emiratele Arabe Unite nu își produc propriul combustibil nuclear și acceptă mai multe restricții suplimentare.
Din acest motiv, noua înțelegere este așteptată să provoace îngrijorare și în rândul organizațiilor care militează pentru neproliferarea nucleară și care urmăresc împiedicarea creșterii numărului armelor nucleare la nivel mondial.
Arabia Saudită solicită de mai mulți ani un asemenea acord, discutând cu mai multe administrații americane.
Washingtonul a condiționat însă încheierea lui de recunoașterea Israelului și de normalizarea relațiilor diplomatice și economice cu acest aliat important al Statelor Unite.
Potrivit relatărilor din presa americană, această condiție pare să fi fost eliminată.
Donald Trump a urmărit consolidarea relației cu Arabia Saudită pe parcursul mandatelor sale la Casa Albă
Pe lângă avantajele strategice și comerciale, un posibil motiv pentru încheierea acordului în acest moment este faptul că Rusia și China ar fi purtat discuții cu Arabia Saudită pentru proiecte similare, iar Statele Unite nu ar fi dorit să piardă această oportunitate.
Înțelegerea reprezintă un succes important pentru Arabia Saudită și ar putea modifica raportul de putere din Orientul Mijlociu, deși efectele nu se vor vedea imediat și ar putea apărea abia peste mai mulți ani.
Problema nucleară s-a aflat în centrul conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, care durează de mai multe luni.
SUA și Israelul afirmă că unul dintre motivele pentru care au atacat Iranul în februarie a fost împiedicarea dezvoltării unei arme nucleare, intenție pe care regimul de la Teheran o neagă.
Conducătorul de facto al Arabiei Saudite, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, a declarat pentru CBS News în 2018 că țara sa nu intenționează să obțină o armă nucleară.
„Dar, fără îndoială, dacă Iranul va dezvolta o bombă nucleară, vom proceda la fel cât mai curând posibil”, a afirmat liderul saudit.
Citește și
- 08:12Sorin Grindeanu cere desecretizarea ajutoarelor trimise Ucrainei: „Sunt al treilea om în stat. Eu nu știu ce se dă”
- 08:03Armata SUA anunţă încheierea celei de-a 12-a nopţi consecutive de lovituri asupra Iranului
- 08:01Întâlnire istorică la Palatul Cotroceni: președinta Indiei vine în România după o pauză de peste 30 de ani
- 08:00Radu Miruță, la plajă într-o locație de lux, în plin scandal pe legea salarizării
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News