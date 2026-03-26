Vladimir Putin avertizează: efectele războiului din Iran pot rivaliza cu pandemia
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat că efectele conflictului din Orientul Mijlociu ar putea avea un impact global major, comparabil cu cel al pandemiei de COVID-19.
Liderul de la Kremlin a declarat că evoluțiile din regiune sunt greu de anticipat, inclusiv pentru actorii direct implicați, ceea ce face și mai dificilă evaluarea consecințelor pe termen lung.
Potrivit acestuia, războiul afectează deja lanțurile de aprovizionare, logistica internațională și producția industrială, punând presiune pe sectoare-cheie precum energia, metalele și îngrășămintele.
Putin a subliniat că există analize care indică un posibil impact similar celui generat de pandemie, care a încetinit semnificativ economiile la nivel global.
În același timp, liderul rus a atras atenția asupra necesității unei gestionări prudente a veniturilor suplimentare generate de creșterea prețurilor petrolului, în contextul actualelor tensiuni.
Scumpirea accelerată a „aurului negru” a adus beneficii unor state exportatoare, inclusiv Rusiei, în urma conflictului izbucnit la finalul lunii februarie în regiune.
