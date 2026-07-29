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Ziua Imnului Naţional - ceremonii militare în garnizoanele din ţară

Ziua Imnului Național

Ziua Imnului Național

Scris deStoica Marian
Publicat29 iul. 2026, 07:52
Sursărealitatea.net

Ministerul Apărării Naţionale organizează miercuri ceremonii militare în numeroase garnizoane din ţară, cu prilejul sărbătoririi Zilei Imnului Naţional al României.

Potrivit unui comunicat al MApN, la Bucureşti, ceremonia va avea loc, începând cu ora 10:00, în Piaţa Tricolorului - situată în faţa Palatului Cercului Militar Naţional şi va cuprinde un serviciu religios, prezentarea semnificaţiei şi a simbolisticii versurilor Imnului Naţional al României, precum şi un concert susţinut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale.

Ziua Imnului Naţional al României a fost proclamată prin Legea 99/1998 şi se sărbătoreşte în fiecare an la data de 29 iulie.

'Deşteaptă-te române!' a fost compus de Anton Pann, iar versurile au fost scrise de poetul Andrei Mureşanu.

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