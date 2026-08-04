Cafeaua se scumpeşte din nou; stocurile de Arabica, aproape de minimele anilor '90 (analiză)

Publicat 4 aug. 2026, 13:08 Sursă realitatea.net

O combinaţie de stocuri reduse, întârzieri în livrări şi probleme logistice pune presiune pe piaţa cafelei, rezervele de Arabica se apropie de minime nemaiîntâlnite din anii '90, iar riscul ca depozitele să rămână fără marfă alimentează creşterile de preţ, relevă o analiză a XTB România, dată marţi publicităţii.

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