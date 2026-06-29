Economie· 2 min citire

Canicula paralizează sistemul energetic: România are cel mai scump curent din Europa și se pregătește pentru pene de curent

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat29 iun. 2026, 08:02
SursăRealitatea PLUS

România înregistrează astăzi cel mai mare preț la energia electrică din întreaga Uniune Europeană, pe fondul caniculei extreme care a sufocat sistemul energetic. Specialiștii avertizează că, în timp ce prețul mediu sare de 1.100 de lei pe megawatt, acesta va atinge pragul critic de 4.200 de lei în orele de vârf ale serii. Dincolo de costurile record, experții atrag atenția asupra unui pericol și mai grav: instabilitatea rețelei sub presiunea temperaturilor extreme ar putea arunca țara într-o criză de pene masive de curent.

România, în fruntea scumpirilor din regiune: Diferențe uriașe față de vecini

În clasamentul european al prețurilor la energia electrică, România ocupă prima poziție, fiind talonată îndeaproape de Ungaria, unde megawattul este cu doar 5 lei mai ieftin. În schimb, decalajul față de alte state din regiune este uriaș.

În timp ce românii plătesc prețuri record, Bulgaria și Grecia reușesc să mențină tarife mult mai accesibile, de aproximativ 450 de lei pe megawatt, adică la mai puțin de jumătate din costul mediu înregistrat pe piața autohtonă.

De ce prăbușește canicula producția de energie: Capcanele tehnice ale vremii extreme

Specialiștii din domeniu explică faptul că temperaturile deșertice lovesc simultan în toate sursele majore de generare a electricității, generând un efect de domino:

  • Efectul de seră asupra panourilor fotovoltaice: Contrar așteptărilor, o căldură excesivă diminuează considerabil randamentul celulelor solare, reducând producția exact în orele cu soare puternic.

  • Restricții la centralele nucleare: Sistemele de răcire ale reactoarelor nucleare depind de sursele de apă din mediu. Când temperaturile cresc critic, centralele sunt adesea forțate să își limiteze activitatea sau chiar să oprească temporar unele unități pentru siguranță.

  • Seceta blochează hidrocentralele: Debitul scăzut al Dunării și reducerea rezervelor din lacurile de acumulare diminuează masiv capacitatea de producție a energiei hidroelectrice.

Acest cumul de factori tehnici reduce oferta de energie pe piață exact în momentele în care consumul populației atinge cote alarmante din cauza aparatelor de aer condiționat.

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