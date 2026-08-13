Avertismentul lui Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei: „Nu este ceva ce poate fi tratat cu declarații liniștitoare”

Bogdan Ivan avertizează că România intră într-o criză energetică odată cu oprirea Reactorului 2 de la Cernavodă. „Vorbim despre o criză care începe în această dimineață”, spune fostul ministru al Energiei, în contextul nivelului scăzut al Dunării.
Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă va intra joi, 13 august, de la ora 7, în procedura controlată de oprire, din cauza nivelului scăzut al Dunării.
„Mâine dimineață, la ora 7, începe procedura de oprire a reactorului 2 de la Cernavodă. Vorbim despre peste 20% din producția de energie a României care va fi scoasă din sistem. Nu este o veste bună, nu este o soluție și nu este ceva ce poate fi tratat cu declarații liniștitoare. Este consecința directă a faptului că guvernul demis nu a pregătit România pentru o astfel de situație”, a scris fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, pe Facebook.
Ivan a prezentat o discuție cu conducerea centralei. Directorul CNE Cernavodă a precizat că oprirea este determinată de nivelul Dunării și că, potrivit prognozei pentru următoarele zece zile, nu este de așteptat ca reactorul să poată fi repornit în această perioadă.
„Prognoza Dunării și nivelul la care ajungem, conform cu instrucțiunile noastre de exploatare, nu ne mai permit să funcționăm în condiții normale de producere a energiei electrice. De aceea, va trebui să închidem mâine dimineață, joi 13 august, începând cu ora 7 dimineața vom începe manevrele de oprire”, a declarat directorul centralei.
„O oprire asumată”
Acesta a precizat că este vorba despre „o oprire voluntară, o oprire asumată”, determinată de nivelul Dunării. Pentru funcționarea pe termen lung, fără ca producția centralei să fie afectată de atingerea unui nivel minim al apei, ar fi necesară o investiție într-o construcție hidrotehnică, „de tipul celei de la Bala”, susține directorul CNE Cernavodă.
„Vedem că următoarele 10 zile sunt cu prognoza negativă. Deci, 10 zile nu ne așteptăm că putem să repornim reactorul”, a mai spus directorul.
Oprirea Reactorului 2 înseamnă că centrala de la Cernavodă nu va mai injecta nici MW în Sistemul Energetic Național, potrivit lui Bogdan Ivan. Fostul ministru susține că este vorba despre aproximativ 1400 MW pierduți și despre „mai bine de 20% din ceea ce produce România”.
„O criză care începe astăzi”
„Nu este o veste bună, nu este o soluție și nu este ceva ce poate fi tratat cu declarații liniștitoare. Este consecința directă a faptului că guvernul demis nu a pregătit România pentru o astfel de situație”, a afirmat Ivan.