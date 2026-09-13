Economie· 1 min citire

Cât va costa întreținerea la iarnă. Estimările experților anunță lunile care vor goli buzunarele românilor

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat13 sept. 2026, 15:22
Actualizat13 sept. 2026, 15:40
SursăRealitatea PLUS

Întreținerea ar putea ajunge la 1.000, chiar 1.500 de lei în această iarnă. Pentru un apartament de două camere din București, factura de întreținere poate crește considerabil în lunile reci, iar pentru un apartament mai spațios, cu trei sau patru camere, costurile pot urca și mai mult. Cu toate detaliile vine jurnalistul Realitatea Plus Cristina Tănasă.

Am putea să avem cea mai scumpă iarnă de până acum. Specialiștii spun că facturile vor crește chiar cu 10% începând de luna viitoare.  

Eugen Berceanu explică exact cum stă treaba cu întreținerea și de ce vom plăti atât de mult iarna aceasta.

„Să începem cu agentul termic, respectiv căldura. Cei care sunt conectați la rețeaua de termoficare a Termoenergetica București plătesc în jur de 350 de lei o gigacalorie, în timp ce ea costă peste 1.000 de lei la furnizor, datorită pierderilor și a costurilor de fabricație.

Deocamdată, așa cum v-am spus, gigacaloria este finanțată, subvenționată de Primăria Capitalei, dar se aud voci că s-ar părea că nu se va mai subvenționa. Atunci prețul la căldură va crește dramatic, ceea ce va fi groaznic. Gazele, apa rece, apa caldă și energia electrică s-au scumpit între 50 și 100% în ultimii ani.

Practic, în această iarnă, dacă se va furniza căldură la parametri normali, adică 90 de zile din 90 de timp rece, întreținerea va ajunge undeva la 1.000 de lei la două camere”

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