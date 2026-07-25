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Criza economică se adâncește: Peste 3.850 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele șase luni ale acestui an

Economie

Economie

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 11:51

Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele șase luni din acest an a fost de 3.855, în creștere cu 12,36% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 3.431 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 725, număr în creştere cu 6,93% faţă de primele şase luni din 2025.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele: Bihor, cu 275 de insolvenţe (minus 5,82%), Cluj – 218 (minus 15,18%), Timiş – 187 (plus 18,35%), Ilfov – 185 (plus 8,82%) şi Prahova – 138 (plus 23,21%).

Cele mai puţine insolvenţe s-au consemnat în Covasna – 17 (plus 13,33%), Harghita – 18 (0% – fără modificări), Botoşani – 21 (plus 10,53%), Mehedinţi – 24 (plus 4,35%), Sălaj – 24 (minus 46,67%) şi Teleorman – 29 (plus 70,59%).

Numai în luna iunie au intrat în insolvenţă 709 firme şi PFA, cele mai multe în Bucureşti – 119 şi în judeţele Bihor – 63, Ilfov – 45, Timiş – 42, Cluj şi Prahova – câte 29.

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi amănuntul, respectiv 229 (plus 388,14% comparativ cu primele şase luni din 2025), construcţii – 210 (plus 412,20%), transport şi depozitare – 132 (plus 266,67%) şi în industria prelucrătoare – 128 (plus 312,90%).

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